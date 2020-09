Uno dei tanti problemi che il lockdown, e la conseguente chiusura per un lungo periodo della sale, ha causato per il mondo del cinema è l’«imbottigliamento» venutosi a creare a livello delle pellicole in uscita. I calendari primaverili dei distributori sono infatti stati azzerati, con conseguenti rinvii, spostamenti e annullamenti. Una logica che ha coinvolto sia i blockbuster (uno su tutti il nuovo 007 No Time to Die) sia le produzioni più piccole.

Un’anteprima sfumata

Un caso estremo in questo ambito è costituito dal documentario Madame del ginevrino Stéphane Riethauser la cui anteprima ticinese alla presenza del regista - in programma il 10 marzo scorso al Lux Art House di Massagno - era stata rinviata all’ultimo momento a causa dell’emergenza coronavirus . Più di sei mesi dopo, quasi che...