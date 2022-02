C’era grande attesa e trepidazione, giovedì sera al LAC, per un concerto dell’Orchestra della Svizzera italiana dal doppio sapore: quello della «prima» in quanto primo concerto dell’anno del complesso ticinese nella sua sede principale dopo un avvio di 2022 consumatosi all’Auditorio di Besso, ma anche quello della prova generale in vista del mini-tour che nei prossimi giorni vedrà l’ensemble diretto da Markus Poschner esibirsi in un paio di location d’eccezione: lunedì 14 febbraio allo Stadtcasino di Basilea e venerdì 18 nella dorata sala del Musikverein di Vienna. E la stessa struttura della serata ha risentito di questa sua doppia... anima: la prima parte è stata infatti dedicata all’impetuoso Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 di Prokofiev, che risente appieno sia di quello...