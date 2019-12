Il Primo Natale di Salvatore Ficarra e Valentino Picone è una storia buffa a metà tra la favola e la comica finale. In un tripudio di omaggi e citazioni cinematografiche i due raccontano il «compleanno di Gesù» e l’umanità, perché «l’uomo è sempre lo stesso oggi come duemila anni fa» e per farlo si catapultano in Giudea grazie ad un viaggio nel tempo che li riporta all’epoca della Natività.

Tutto comincia con un ladro specializzato in arte sacra, Salvo (Ficarra), cinico e ateo che, sotto Natale, mascherato da San Giuseppe, tenta di allontanarsi da una chiesetta di provincia dopo aver sottratto il prezioso bambin Gesù, ma è colto sul fatto da padre Valentino (Picone), in un inseguimento che ricorda quello di Aldo Fabrizi e Totò in Guardie e ladri. I due finiscono in un canneto e quando ne escono si ritrovano in mezzo ad un deserto di ben duemila anni fa, dove vengono fatti prigionieri da un manipolo di centurioni romani a caccia di sovversivi. È l’inizio dell’avventura e di un gioco sul filo della storia e della leggenda che porta i due comici alla corte del perfido Erode interpretato da un bravo Massimo Popolizio, e sulle tracce di Giuseppe e Maria, per salvarli e salvarsi, magari facendosi rispedire indietro da loro.

Riferimenti ai classici

Ficarra e Picone presentando il film a Roma non hanno mancato di citare tra le loro ispirazioni il mitico trittico di Ritorno al Futuro, come pure Non ci resta che piangere, indimenticato film di Benigni e Troisi, ma anche Totò d’Egitto e tutte quelle storie cinematografiche pietre miliari della commedia comica anche italiana, dove le dislocazioni temporali danno ai mattatori quella licenza poetica e quell’estro giusto per «combinarne di tutti i colori». Una opportunità che loro in questo film sfruttano ampiamente non solo per mettere in campo tutta una serie di gag spesso quasi da cartoon, ma anche per fare una celebrazione del Natale divertita e divertente, sempre rispettosa, spesso con accenti un po’ da oratorio, ma che piacerà molto ai bambini.

Scritto da Ficarra e Picone assieme a Fabrizio Testini e Nicola Guaglianone, girato quest’estate sotto il sole cocente nel deserto del Marocco, con un budget di tutto rispetto ed un cast di attori comprimari bravi e dalle fisionomie azzeccatissime, Il Primo Natale è un piacevole intrattenimento tutto imperniato sulle situazioni e sugli equivoci, che riesce nel finale anche a sorprendere il pubblico con una trovata capace di riunire in un crescendo davvero surreale e più che natalizio: la parabola, il passato, l’attualità, il presepe, la Galilea dell’anno zero, sulle note dolcissime e stranianti dell’arcinota canzone Let it Snow.

