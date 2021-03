Prima di addentrarci nei giudizi della giuria ufficiale della 71. Berlinale, resi noti oggi a mezzogiorno, vale la pena fare una premessa che potrebbe essere presa per uno slancio di patriottismo ma non lo è. Il cinema svizzero si presentava a Berlino con ben sei titoli (tra cui due coproduzioni) e torna a casa con ben tre riconoscimenti di grande importanza. Come già segnalato oggi, La Mif del regista ginevrino Fred Baillif si è aggiudicato il Gran Premio della Giuria della sezione Generation 14+ dedicata al pubblico adolescente, mentre un altro lungometraggio - Das Mädchen und die Spinne dei gemelli zurighesi Roman e Silvan Zürcher - si è aggiudicato ex-aequo il premio per la miglior regia della sezione Encounters (il «secondo» concorso ufficiale) e il premio FIPRESCI della critica internazionale....