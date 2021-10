A quasi dieci anni dalla sua ultima fatica registica (Still Life, del 2013), il produttore indipendente italo-britannico Uberto Pasolini (Full Monty nel 1997 il suo maggiore successo) torna dietro la macchina da presa e, anche questa volta si ispira a un fatto di cronaca. L’idea di Nowhere Special nasce infatti dalla lettura di un articolo di giornale nel quale si narra la storia di un padre di umile condizione sociale, senza nessun altro legame familiare, che - condannato da una malattia inguaribile - passa gli ultimi mesi di vita alla ricerca di una famiglia adottiva per il figlioletto di quattro anni. Una storia commovente che sfugge però alla trappola del melodramma grazie alla narrazione «sotto tono» che Pasolini ha già utilizzato con successo nel suo film precedente.

