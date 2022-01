La quiete prima della tempesta. È sempre così, ogni anno tra gennaio e febbraio: pochi dischi in uscita per lasciare poi spazio alla tempesta sanremese, quando ne saranno pubblicati – diciamolo – anche troppi. E per approfittare della quiete, niente è più placido di un disco per pianoforte solo, che assume una connotazione ancora più importante se a comporre e suonare è Ludovico Einaudi. Underwater rappresenta un ritorno alle origini perché erano più di vent’anni che il musicista, oggi celebre e apprezzato in tutto il mondo, non realizzava un album nella solitudine del suo strumento. Tutto questo, naturalmente, si deve al lockdown, a quella pausa imposta che per il mondo della musica è stata ancora più lunga. «Quando il mondo fuori era fermo e silenzioso, mi sono immerso in uno spazio libero...