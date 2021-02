La moda deve parlare e prendere posizione per essere realmente inclusiva e mandare un messaggio forte contro la violenza e i pregiudizi, a partire da quello che si indossa. Parte da questo presupposto la creatività di Elena Pioli, Founder&Creative Director di Sophia Nubes, azienda con sede a Lugano, e che trova la sua massima espressione nel manifesto WEAREAHEAD: emblema di una moda forte e autentica. La collezione FW 2021-22 debutta in occasione della Milan Fashion Week con uno streaming live il prossimo 26 febbraio, online su SophiaNubes.com e @Sophia_Nubes.

Una visione concreta perché il brand ha scelto di collaborare attivamente con Le Pavillon Blanc, l’associazione fondata da Stéphane Ebongue, giornalista e rifugiato politico camerunense, a sostegno delle persone albine e disabili, e ha voluto come testimonial Oxana, modella africana albina, giovane portavoce del progetto e da sempre attiva nella lotta contro le disuguaglianze e ogni forma di discriminazione. “Abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione sui progetti portati avanti da questa associazione dedicati alla situazione degli albini, ipovedenti dalla nascita e discriminati per il colore della pelle puntando su chi, come Oxana, ha usato la sua celebrità per sensibilizzare su una situazione poco conosciuta” ha commentato Elena Pioli - “Il nostro brand è inclusivo nella misura in cui racconta valori diversi nei quali la community si può ritrovare e che può percepire attraverso le nostre collezioni e i messaggi che queste contengono”.