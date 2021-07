I motori li ha accesi già da qualche mese ed ora il comitato organizzatore di Spartyto presenta il programma dell’open air che si terrà a Biasca dal 27 al 28 agosto prossimi con grandi nomi tutti targati CH. Prima di illustralo è però utile segnalare che quella di quest’anno sarà un'edizione Covid-free per permettere al pubblico di gustarsi al meglio e in piena libertà lo spettacolo all'interno dell'area Spartyto. Per garantire la massima sicurezza al pubblico e nel rispetto delle normative vigenti, l’affluenza massima sarà limitata 1.000 persone (per un’area che ne può ospitare 2'200) in possesso del certificato di vaccinazione oppure del documento che attesti la negatività al virus (tampone). Vista la limitazione del pubblico ammesso, sarà dunque importante premunirsi in anticipo del biglietto o del pass per le due serate, da oggi in prevendita presso www.biglietteria.ch .

Sinplus e 77 Bombay Street

Ma veniamo al programma: una delle star di Spartyto 2021 saranno i 77 Bombay Street, che hanno ripreso il loro tour in Europa per presentare le loro hit ma soprattutto la recente pubblicazione del singolo Karaoke Girl in attesa dell’imminente l’uscita del nuovo album Start Over. Altra band di spicco che sarà presente a Biasca è quella dei Sinplus conosciuti in tutta Europa grazie aii successi di Unbreakable, Tieniti Forte e You and I (dischi d’oro in Svizzera), e reduci dalla recente esperienza californiana. Nel 2020 escono col singolo Escape che anticipa l’ultima fatica del 2021 Break the rules, nuovo album e subito grande successo che presentano nel tour europeo appena iniziato una delle cui tappe sarà proprio quella di Spartyto a Biasca. Con loro, nelle due serate, saliranno sul palco gruppi di altrettanta qualità: venerdì 27 i Terry Blue (Indie Folk/ Pop), apriranno la serata, seguiti dai già citati Sinplus (Pop/Rock) e in chiusura The Midnigt Lovers (Rockabilly). Sabato 28 saranno i Make Plain (Folk Rock) a scaldare il pubblico per i 77 Bombay Street. Mentre ai dodici elementi della Joe Dallas & The Monks (Funky) spetterà il compito di chiudere la due giorni Biaschese.

Attività collaterali

Oltre ad avere dei punti drink e food gestiti dagli organizzatori, verrà nuovamente riproposta l’area lounge Raiffeisen, sponsor principale grazie al quale, con altri sostenitori e il personale volontario, la manifestazione di fine agosto può realizzarsi. Come sempre, vi saranno delle attività collaterali dedicate ai più giovani e organizzate da diverse associazioni biaschesi. In aggiunta, il comitato organizzerà un contest per neocantanti e musicisti. Da non perdere i vari concorsi sui social, tramite i quali si potranno vincere numerose entrate. Tutte le informazioni si possono trovare su www.spartyto.ch, mentre la prevendita è in corso su su www.biglietteria.ch.

