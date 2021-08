Un regista ticinese a «Le Giornate degli Autori»

Le Giornate degli Autori, rassegna autonoma in seno alla Mostra del Cinema di Venezia, vertono quest’anno sul tema della politica e della ricerca di sé. Fra i film selezionati, c’è anche il documentario «Hugo in Argentina» del regista ticinese Stefano Knuchel.

«Hugo in Argentina» di Stefano Knuchel, presentato alle Notti Veneziane in collaborazione con Isola Edipo, è il secondo capitolo della trilogia di documentari dedicata al fumettista italiano Hugo Pratt (1927-1995). Qui si assapora la geopolitica della prima metà del secolo scorso che aveva portato la famiglia di Pratt a vivere in Etiopia, allora parte dell’Italia fascista, prima di giungere in Argentina, dove lavorò per diversi anni e dove si emozionava incontrando i concittadini italiani muniti della tessera partigiana, come testimonia nel documentario chi lo ha conosciuto.