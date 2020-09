«Tornare a vedere» è lo slogan che dopo il lungo e tormentato lockdown il LAC ha scelto per presentare la nuova stagione di teatro, musica e danza. «Tornare a vedere» che, secondo le parole del direttore del centro culturale luganese Michel Gagnon e del responsabile artistico Carmelo Rifici, significa non solo riprendere a frequentare gli spettacoli, ma anche e soprattutto «ricalibrare lo sguardo sulla realtà dopo quanto accaduto negli scorsi mesi e del quale non possiamo non tenere conto» e nello stesso tempo «stringere un nuovo patto tra il LAC e il suo pubblico». Un patto con il quale ribadire il ruolo importante e centrale della struttura quale centro di aggregazione dove divertirsi, riflettere, discutere in tutta sicurezza ma facendo in modo che «le distanze fisiche non compromettano le relazioni» che anzi, in questo periodo vanno intensificate e stimolate. Cosa che il LAC si ripropone di fare attraverso un programma ricco, articolato e, come al solito, traboccante di novità e di iniziative il più possibile inclusive, ovvero capaci di interessare un pubblico sempre più ampio.

Le distanze fisiche non devono minare le relazioni sociali

La LAC Factory

Un programma che, dopo l’inaugurazione, settimana prossima, affidata all’originale Luna Park - Come un giro di giostra della Compagnia Finzi Pasca, si dipanerà attraverso nove differenti percorsi che, pur incrociandosi e intersecandosi tra loro, regaleranno altrettanti visioni e interpretazioni dell’arte scenica. Un ruolo centrale in questo fitto reticolo di proposte lo occupa la «LAC Factory» ovvero la quindicina di spettacoli prodotti dalla struttura ticinese, alcuni nuovi di pacca, altri che avrebbero dovuto essere presentati nel periodo del lockdown e che sono stati ovviamente recuperati («ma con delle modifiche che li attualizzano e tengono conto di quanto abbiamo passato», puntualizza Rifici). Produzioni che in alcuni casi oltre a essere presentate al pubblico ticinese saranno messe in scena su altri importanti palcoscenici (tra cui quello della Biennale di Venezia che nei prossimi giorni ospita ben due opere targate LAC, Bye Bye di Alessio Maria Romano e I Cenci di Carmelo Rifici) e nei quali hanno più volte ribadito i responsabili, forte è la presenza di artisti del territorio «perché è nostro dovere aiutarli il più possibile in questo particolare momento». Di grande importanza anche il cartellone teatrale vero e proprio comprendente una ventina di titoli in cui non mancano grandi nomi della scena italiana (Paolo Rossi, Massimo Popolizio, Alessio Boni, Virginia Raffaele, Giorgio Panariello, Teresa Mannino, ecc...); la vivace programmazione di danza il cui «clou» è rappresentato dalla prestigiosa Accademia Russa di Balletto Vaganova di S. Pietroburgo («la scuola da cui escono tutti i talenti del Bolshoi», ha spiegato Rifici) e che a maggio si arricchirà di una nuova rassegna di danza contemporanea. Così come il percorso denominato «Contemporaneo» dedicato alle più innovative drammaturgie quello, anche in questo caso incentrato sulle nuove proposte che avrà quale sede il Teatro Foce. Senza dimenticare i concerti (tra cui quelli di Renzo Arbore e Giovanni Allevi), i musical (Ghost, Flashdance e gli esilaranti Oblivion) e l’originale e inedito percorso denominato «Arti liberali» fatto di incontri tematici con protagonisti della scena artistica, scientifica e filosofica messi a confronto per «creare un cortocircuito virtuoso e produttivo di nuove idee e ipotesi».

Mascherine obbligatorie

Il tutto per un totale di un’ottantina di proposte «che potrebbero aumentare nel caso le disposizioni di legge relative agli spettacoli attualmente in vigore dovessero mutare, allargando il nostro margine d’azione», ha spiegato ancora Carmelo Rifici. Nel frattempo tutto il programma del LAC sarà legato al rispetto di un rigoroso protocollo di misure sanitarie «che renderà più sicuro restare all’interno della nostra struttura che fuori», ha scherzato Gagnon. Ovvero: obbligo di indossare la mascherina all’interno della struttura; capienza della sala ridotta al 65% delle sue potenzialità per permettere il distanziamento sociale e, almeno fino a dicembre «spettacoli studiati appositamente per questa nuova situazione che creano una nuova modalità di racconto», spiega ancora Rifici in modo che il «Tornare a vedere» che titola la stagione, sia davvero qualcosa in più di un semplice e, pur efficace, slogan.

Programma completo e prevendite già in corso su www.lugano.lac.ch

©CdT.ch - Riproduzione riservata