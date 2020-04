Ogni guerra ha bisogno di una retorica. E la retorica è come un farmaco, non cura l’orrore di una guerra, ma aiuta a sopportarne sintomi e conseguenze. Se questa che stiamo vivendo è una guerra – e mai parola è stata tanto usata e abusata come in questi giorni – allora deve portarsi con sé tutta la retorica che ne consegue. Può irritare, perché è una retorica che assomiglia troppo a quella che si usa nel linguaggio pubblicitario per venderti il biscotto al cioccolato ma non ne abbiamo altre. Ma durante le guerre la retorica aiutava a sopportare il dolore anche perché era vietato ballare. E implicitamente era vietato trasmettere musica in luoghi pubblici, eccetto le marcette e gli inni che fortificavano lo spirito. Ci sono due film eloquenti. Il primo è l’ultima pellicola girata da Pier Paolo...