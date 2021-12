Sono australiani e molto speciali i protagonisti di Back to the Outback - Ritorno alla natura sesto film d’animazione targato Netflix da qualche giorno disponibile sulla piattaforma di streaming. Infatti il gruppetto, che ha poteri micidiali, vive nel rettilario dello zoo di Sidney dove Maddie, velenoso serpente Taipan di un bel blu cobalto, assieme a Frank (ragno dei cunicoli noto come Hadronyche Cerberea), Zoe (lucertola Diavolo spinoso) e lo scorpione del deserto Nigel sono, unitamente all’enorme coccodrillo Jackie, la principale attrazione dello spettacolo da brivido con cui Chazz, il direttore dellozoo vestito da cacciatore, intrattiene grandi e bambini raccontando le sue coraggiose spedizioni nell’entroterra australiano e la pericolosità di quei piccoli mostri della natura che, per l’occasione, esibisce fuori dalle loro teche tra gridolini, strilli di paura e pianti isterici. Il terrore del pubblico è ogni volta un dolce trionfo per Chazz ma un trauma per Maddie, Zoe, Frank, Nigel e Jackie, che più volte al giorno devono sorbirsi il rumore infernale di quegli umani urlanti per i quali sono solo degli orribili freaks. Loro non sono morbidi, dolci, «cososi», belli come Pretty Boy, il piccolo koala, star dello Zoo che vive su un albero con tutti i confort, inquadrato giorno e notte da una webcam che lo ha reso famoso ai quattro angoli del mondo mentre è coccolato da stuoli di manicure, massaggiatori, sponsor e giornalisti, osannato da grandi e piccoli. Ma se il suo musino ispira tenerezza il suo carattere è tutt’altro, come si accorgono subito Maddie e compagni che se lo ritrovano quale involontario compagno di fuga una notte in cui, al colmo della disperazione, evadono dallo zoo e si mettono in cammino verso «casa», ossia le sperdute montagne dell’Outback australiano. Lontano dalle telecamere Pretty Boy è dispettoso, sprezzante, cinico ed egoista eppure anche per lui, una volta dimenticato dal pubblico, la realtà è pericolosa e, non fosse per i suoi «amici», se la passerebbe molto male perché – come racconta il film – se le apparenze ingannano, le difficoltà della vita smascherano spacconi e bugiardi, come imparano a loro spese Pretty Boy e Chazz costretto a rivelare al petulante figlioletto Chazzie il suo imbarazzante passato.