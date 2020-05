Via libera della Commissione gestione e finanze al contributo destinato al Locarno Film Festival. I commissari hanno seguito la linea del Consiglio di Stato che lo scorso 4 dicembre aveva deciso di aumentare il finanziamento dagli attuali 2,8 milioni annui ai 3,4 previsti per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025. Nel rapporto commissionale (relatori la liberale radicale Alessandra Gianella e il socialista Henrik Bang) viene posto l’accento sulla necessità di far fare un salto qualitativo alla kermesse, in particolare creando nuove opportunità legate alla digitalizzazione. «In questo modo – ci spiegano i due relatori – potremo farlo restare un Festival per giovani talenti. Va anche sottolineato che parliamo di una manifestazione, la più grande in Ticino, attiva tutto l’anno e non solo ad agosto e che genera ricadute economiche molto importanti». Non va neppure dimenticata l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di coronavirus. «Qualora la convivenza forzata dovesse proseguire in futuro, sarà importante offrire al Festival di Locarno la possibilità di restare un evento di rilevanza internazionale, in particolare in un momento di crisi per il turismo ticinese».