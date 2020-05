Una canzone dedicata a chi si prende cura dei malati. L’idea, nata dallo spunto di un’amica, è venuta a Pablo (Paolo) Meneguzzi, che con la collaborazione dei ragazzi della sua PopMusicSchool, ha scritto Vita. «Tutto ha inizio lunedì 4 maggio», si legge in un comunicato stampa che racconta come Silvia, la migliore amica della moglie del cantante, ha suggerito l’idea di un brano per celebrare la giornata degli infermieri del 12 maggio 2020.

«Mica è così semplice, Silvia!, le dice Pablo. È un’idea bellissima sì, purtroppo però i tempi per realizzarla sono davvero ristretti e la quarantena non facilita le cose...». Eppure l’idea ha solleticato la mente di Meneguzzi che ha preso la palla al balzo decidendo di coinvolgere i giovani cantanti e ballerini dell’accademia. «Un tributo, attraverso i ragazzi, a tutto il lavoro che da sempre e soprattutto in questo periodo gli infermieri hanno fatto per noi».

«Vita» si presenta come un unico grande indovinello che porta a scoprire la professione di chi lavora a stretto contatto proprio con la vita, e con l'amore.

Ad accogliere con entusiasmo l’invito di Paolo Meneguzzi sono stati i ragazzi della PopMusicSchool, come detto. Ognuno ha modo suo, a casa sua, ha quindi interpretato la canzone, cantando e ballando, con le meravigliose sfumature, le idee melodiche e le bellissime voci. I cantanti sono:

Marco Zwahler in arte MARKEEZ – 25 anni

Alessandra Wild in arte WILD – 18 anni

Aurora Batlle – 19 anni

Valentina Inganni in arte TANTOVALE – 18 anni

Gabriel John in arte JAYON – 16 anni

Poi si aggiungono con altrettanto entusiasmo anche i ballerini che portano enfasi con i loro tributi solisti dalla loro casa e tutto diventa ancora più emozionante:

Crystel Hartmeier 18 anni

Amina Gloor 18 anni

Vanessa Bianchi 14 anni

Marika Iannuzzelli 14 anni

Lisa Pires Lima 17 anni

Mauro Marchese, insegnante coreografo.

In brevissimo tempo, tra scuola online, compiti e difficoltà del momento, con i pochi mezzi a disposizione, ciascuno a casa propria, i ragazzi registrano la loro voce, con i consigli utili di Pablo, Andrea ed Elena (i loro coach di scuola), alcuni addirittura col microfono del telefonino, qualcuno dal computer direttamente e inviano la propria parte al produttore Andrea Mattia Gentile che ne realizza una produzione professionale e contemporanea dove ogni cosa suona incredibilmente bene come fosse stata registrata in uno dei migliori studi.

«È la magia della musica, quando tocca le corde dell’emozione non serve molto altro, basta il volerlo fare ed è la stessa musica che si intona alla tua bella energia», si legge nella nota.

Nasce così, in modo altrettanto semplice il video che ritrae la quotidianità in cui è stata creata la canzone.

“È finito il ritornello,

ti svelo io l’indovinello,

era il gioco indovina il mestiere,

amo la vita, sono l’infermiere”.

Ed è così che finisce e si realizza la canzone.

