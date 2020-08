Da otto anni è responsabile dell’Academy del Locarno Film Festival ma al tempo stesso porta avanti l’attività di regista e produttore indipendente. Anche per il ticinese Stefano Knuchel (54 anni), quest’estate è molto particolare. «Ho avuto la fortuna - ci dice - di terminare le riprese del mio nuovo documentario Hugo in Argentina (dedicato al lungo soggiorno di Hugo Pratt nel Paese sudamericano, secondo capitolo di una trilogia iniziata con Hugo in Africa e che si concluderà nel 2021 con un film girato a Venezia e in Svizzera: ndr.) appena due settimane prima che tutto fosse bloccato dalla pandemia e adesso sto terminando il montaggio». Stesso discorso per il lungometraggio di fiction low budget Stuck on a Swiss Island, diretto da Alessio Pizzicannella, girato sulle isole di Brissago nello...