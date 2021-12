Non è un caso che, sulla locandina ufficiale del film, i protagonisti di House of Gucci assumano i tratti leggermente accentuati degli eroi di un fumetto. Il nuovo film di Ridley Scott tende infatti a raccontare questa tragica saga famigliare con i toni eccessivi di un cartoon, ma non può essere ridotto a un banale fumettone colorato, ambientato tra l’inizio degli anni Settanta e la metà dei Novanta principalmente in una Milano dalle tinte Kodachrome e accompagnato da una colonna sonora da juke box che spazia da Caterina Caselli a Pavarotti, da Tracy Chapman a Blondie a George Micheal. E questo per diversi motivi. Il film - sceneggiato da Becky Johnston e Roberto Bentivegna partendo dall’omonimo libro di Sara Gay Forden - è prima di tutto una crime story con al centro una sorta di Lady Macbeth...