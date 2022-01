Una fiction «made in Gaza» per rispondere alla celebre serie televisiva israeliana Fauda («Caos») e ad altri programmi analoghi che «non mettono nella giusta luce la resistenza palestinese». Con questo concetto in mente una casa di produzione televisiva legata a Hamas sta girando adesso a Gaza una serie in 30 puntate che sarà trasmessa dalla emittente islamica al-Aqsa TV a partire da aprile, in occasione del digiuno del Ramadan.

In quella circostanza la realtà superò forse perfino la creatività dei rinomati autori di Fauda. Il commando israeliano, che si spostava con due automezzi, era composto da 11 uomini e da 4 donne che si fingevano palestinesi. Con la massima naturalezza si erano anche attardati a far acquisti in un emporio. Poi, ad un posto di blocco di routine, spiegarono di aver visitato un congiunto in ospedale. Ma sul nome di famiglia fecero cilecca, furono smascherati e gli eventi subirono una rapidissima accelerazione. In pochi istanti il commando uccise sul posto sette miliziani. Ma il territorio israeliano era distante, ed i suoi membri rischiavano di cadere prigionieri. Inoltre il comandante - un alto ufficiale, la cui identità resta anche oggi segreta - agonizzava. Fu allora che apparvero in cielo provvidenziali elicotteri militari, mentre Hamas già sparava bordate di razzi verso Israele. Due settimane dopo, grazie ad una minuziosa ricerca sul web, Hamas affermò di aver ricostruito la reale identità dei membri del commando, uomini e donne. Ed il leader locale, Yihia Sinwar, sfoggiò in pubblico una pistola lasciata dal commando.