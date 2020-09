«La persona perbene, o l’ipotetico assassino che diventeremo dipende dalla famiglia». Afferma lapidaria Emma Dante in conferenza stampa alla 77. Mostra del Cinema di Venezia, dove ha presentato Le sorelle Macaluso, quarto film italiano in competizione ispirato, come è successo per altri film della regista, ad un suo spettacolo teatrale che ebbe grande successo nel 2014 e che adesso approda sullo schermo profondamente cambiato. Le protagoniste sono cinque sorelle, alcune adolescenti e una molto piccola, che vivono da sole a Palermo, all’ultimo piano di un palazzone, e si guadagnano da vivere allevando e vendendo piccioni bianchi che ai matrimoni vengono liberati per un volo ben augurante su sposi e invitati. La vita è ancora piena di promesse e di sogni per Maria, Lia, Katia, Pinuccia e Antonella...