Natale è alle porte e, come di consueto, sotto l’albero insieme ai regali troviamo anche una carrellata di film, tra nuove proposte cinematografiche e prime visioni alternate a grandi classici in TV. Contando solo le produzioni per il grande e piccolo schermo che contengono la parola «Natale» nel titolo, si supera quota 200 nuovi film entro la fine dell’anno (secondo quanto riportato nell’Internet Movie Database - IMDB). Insomma, una vasta scelta resa ancora più ricca da tutti gli altri lungometraggi non per forza a tema natalizio ma la cui uscita è comunque legata al periodo delle festività. Com’è il caso di Encanto, la nuova avventura animata Disney diretta da Byron Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith che trasporta gli spettatori in un viaggio attraverso una Colombia da favola, guidati dalla magica famiglia Madrigal. Ci sono poi Ghostbusters: Legacy di Jason Reitman con protagonista una nuova generazione di giovani acchiappa fantasmi e Clifford - Il grande cane rosso, un mix tra azione dal vivo e animazioni al computer firmato Walt Becker e ispirato all’amata serie di libri per bambini di Norman Bridwell. Nelle Sale ticinesi da qualche giorno è tornato anche Tom Holland con Spider-man: No way home di Jon Watts: stavolta l’Uomo Ragno deve affrontare le conseguenze dello svelamento della sua identità da parte di Mysterio nella precedente avventura. E questo per citare solo alcuni dei titoli che hanno debuttato sul grande schermo in queste settimane...

Una scena di «Chi ha incastrato Babbo Natale» di e con Alessandro Siani e con Christian De Sica.

Rimanendo in ambito cinematografico, tra le novità sotto l’albero spicca la commedia Io sono Babbo Natale di Edoardo Falcone con protagonista il compianto Gigi Proietti, alla sua ultima interpretazione, insieme a Marco Giallini nei panni di un ex galeotto che durante un furto si imbatte in un’incredibile scoperta. In Chi ha incastrato Babbo Natale?, invece, Santa Claus si ritrova con lo spirito del Natale messo a rischio da un buffo truffatore di nome Genny. Protagonisti di quest’ultima commedia delle feste (il cui arrivo nelle Sale ticinesi è previsto per il 23 dicembre) sono Christian De Sica e Alessandro Siani, che ne firma anche la regia.

Nei prossimi giorni faranno il loro debutto sul grande schermo anche due musical: Annette di Leos Carax, premiato al Festival di Cannes 2021 con la Palma d’oro per la miglior regia e il remake di West Side Story nella rilettura di Steven Spielberg. A questi si aggiunge il film d’animazione Sing 2 - Sempre più forte di Garth Jennings, che vede il koala impresario Buster e il suo cast di talentuosi amici impegnati con un nuovo spettacolo, che vorrebbero presentare al Crystal Tower Theatre di Redshore City, dove «regna» il lupo magnate dell’intrattenimento Jimmy Crystal. Per riuscire nel proprio intento, al simpatico gruppetto servirà l’aiuto di una leggenda del rock ormai fuori dalle scene da anni, il leone Clay Calloway (doppiato in originale da Bono e in italiano da Zucchero).

Monica Bellucci è la strega buona più amata dai bambini in «La Befana vien di notte 2 - Le origini».

Nella lista dei film delle festività non manca il romanticismo: il 23 dicembre è previsto l’arrivo nelle sale ticinesi di Supereroi, il lungometraggio di Paolo Genovese tratto dal suo omonimo romanzo che celebra gli amori che durano nel tempo. Per chi preferisce invece il genere giallo, segnaliamo 7 donne e un mistero di Alessandro Genovesi, che offre una nuova rilettura del film di François Ozon 8 Femmes.

Superati il cenone della vigilia e il pranzo di Natale, si prosegue dritti verso il nuovo anno in compagnia di Matrix Resurrections di Lana Wachowski e King’s Man - Le origini di Matthew Vaughn. Nel quarto capitolo della serie sci-fi distopica, Keanu Reeves riprende i panni del ribelle Thomas Anderson, detto Neo, nel mondo «aperto» dalla pillola rossa. Nel prequel del film Kingsman - Secret Service, invece, si potrà scoprire la genesi dell’agenzia di spie inglesi tanto letali quanto eleganti (tra gli interpreti, lo ricordiamo, Ralph Fiennes e Gemma Arterton).

Prima di mettere via l’albero di Natale, ancora due film: Mystère di Denis Imbert che racconta dell’amicizia tra una ragazzina e un lupo e La Befana vien di notte 2 - Le origini di Paola Randi con Monica Bellucci nei panni della strega buona più amata da bambini.

