Mistero all’esposizione «Banksy - Building castles in the sky» presso la Halle 5 di Messe Basel. Lunedì 5 aprile il responsabile della sicurezza della mostra ha rimosso un’opera non facente parte dell’esposizione, il problema è che nessuno sa chi l’ha posizionata. Sarà stato lo stesso Banksy? L’artista infatti non è nuovo a queste tipologie di azioni: un esempio eclatante furono le opere appese clandestinamente al Louvre di Parigi e al MoMa di New York, entrambe rivendicate e documentate dall'artista stesso. Il direttore della GC Events - che organizza la mostra - Gabriele Censi ha riferito che l’opera è curiosamente datata 8 aprile 2021 (vedi foto) e si è messo in contatto con Pest Control, società che gestisce gli interessi dell'artista chiamato Banksy, al fine di verificarne l'autenticità. Inoltre, GC Events ha aperto un'indagine per determinare le dinamiche di quanto accaduto e l'autore del gesto al fine di poter perseguire eventuali azioni legali. Gli organizzatori tengono a precisare che a Basilea sono esposte unicamente opere originali dell'artista britannico, tutte provenienti da collezioni private.