Dopo i primi giorni di rodaggio, segnati anche dal maltempo, la Rotonda è pronta alla prova del... Pardo. C’è infatti molta curiosità per vedere come pubblico e turisti accoglieranno i profondi rinnovamenti di uno degli spazi simbolo di Locarno nei giorni del Festival. Uno spazio che ha rivisto la sua concezione diventando un «lounge a cielo aperto, con spazi più ampi e ariosi dove rallentare e godersi l’atmosfera del Festival», come spiega Nathan Bonetti, responsabile della Rotonda. «Lo scopo, oltre a quello di voler evitare assembramenti e mantenere in modo naturale le distanze sociali - prosegue Bonetti - è quello di allinearci allo spirito del Pardo, portando contenuti culturali e artistici». Sono quindi presenti, grazie alla collaborazione con La Mobiliare, delle installazioni di Kerim Seiler, artista che peraltro si è occupato del concept della Rotonda, delle sculture di Julian Charrière e delle proiezioni di Maya Rochat. Inoltre, nei vari spazi allestiti dall’organizzazione, sarà possibile sedersi su grandi cuscini colorati, opera dell’artista turco Ekrem Yalçýndað, magari ascoltando la musica proposta dalla ventina di artisti del programma musicale curato dal centro culturale Turba e dalla RSI.

Esperienza a 360 gradi

«Oltre al cinema, vogliamo incuriosire i nostri ospiti facendoli immergere in un ambiente artistico, offrendo così un’esperienza a 360 gradi». E, parlando di esperienze a 360°, una delle attrazioni che sta già ottenendo più successo è “Space Explorers: The Iss Experience”, il progetto in realtà aumentata, in collaborazione con il Geneva International Film Festival (GIFF), nella vecchia cabina di proiezione del Festival di Locarno. 45 minuti di realtà virtuale che faranno vivere l’esperienza di fluttuare nello Spazio. Quello che sicuramente verrà notato dai frequentatori abituali della Rotonda è l’esigua presenza degli stand, che quest’anno è limitata ai food truck, la maggior parte dei quali con proposte di cucina locale.

Quando serve il certificato

Ma il grande test, causa invero anche di qualche incertezza da parte del pubblico, è quello sull’accessibilità della Rotonda a causa delle norme sanitarie. «Ma in realtà è tutto molto semplice», spiega Bonetti. «L’accesso sarà libero, senza certificato COVID di giorno e la sera a partire dalle ore 18.00 con il certificato COVID, oppure un certificato medico per chi è guarito o infine un tampone negativo. A questo proposito, ricordiamo che è già in funzione il centro test alla Peschiera, il quale sarà operativo fino a Ferragosto e potrà garantire fino a 2.000 tamponi giornalieri. Infine, per partecipare agli eventi del Forum, una delle grandi novità della Rotonda, bisognerà registrarsi, con pochi semplici passaggi, tramite Mindful APP».

