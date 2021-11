In questo periodo la neonata associazione “Crazy Moviemakers of Doom” (in breve CMofD), che ha la finalità di promuovere la cinematografia in Val Mara, si sta occupando delle riprese de “Il Segreto della Serpe”, serie web su sceneggiatura di David Cuciz. Oltre a questo importante progetto, l’associazione patrocinerà anche il Cine-aperò, che ogni 1. mercoledÌ del mese presenterà una serie di filmati proposti dal Comitato e che si prefigge di favorire l’incontro tra i soci e i simpatizzanti, condividendone i futuri progetti associativi.