Sono iniziate le riprese di Guida astrologica per cuori infranti, la nuova serie originale italiana Netflix creata e diretta dalla ticinese Bindu De Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi. Prodotta da Italian International Film - Gruppo Lucisano, la serie debutterà prossimamente in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Le riprese si svolgeranno interamente a Torino, con il contributo del Piemonte Film Tv Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Al centro della storia Alice Bassi, poco più che trentenne, single suo malgrado e bistrattata assistente di produzione in un piccolo network televisivo, che scopre l’esistenza di una nuova strada per ottenere amore e successo grazie a Tio, la sua personale Guida astrologica per cuori infranti. Una commedia romantica, costellata di incontri surreali e tragicomici, tratta dall’omonimo successo editoriale di Silvia Zucca.

Poco più che trentenne e single (non per scelta), Alice ha ben poche possibilità di carriera, sebbene spesso lei sia la persona più competente nella stanza. Come se non bastasse, il suo ex ragazzo Carlo sta per sposarsi e diventare padre. A questo si aggiunge l’arrivo di Davide, il nuovo affascinante e misterioso direttore creativo, assunto con il severo compito di verificare la produttività del team. La vita di Alice però sta per cambiare completamente grazie all’incontro con Tio, un attore della soap opera di punta del network e sedicente guru dell’astrologia, destinato a diventare presto la sua personale Guida astrologica per cuori infranti.

Nel cast Claudia Gusmano nel ruolo della protagonista Alice Bassi, Lorenzo Adorni nei panni dell’amico Tio e Michele Rosiello in quelli di Davide, l’affascinante direttore creativo del network in cui Alice lavora.

44 anni, nata in India da mamma ticinese e papà indiano, cresciuta a Ponte Tresa, Bindu De Stoppani si è formata come attrice alla Drama Centre London e come regista alla London Film School. Ha debuttato sul grande schermo in The Beach, di Danny Boyle, con cui ha lavorato anche in 28 Giorni Dopo. Come regista, dopo alcuni corti, ha firmato nel 2012 il suo primo film Jump, coprodotto dalla RSI, che ha ottenuto cinque premi al British Independent Film Festival di Londra del 2012. Cercando Camille, il suo secondo lungometraggio, è stato invece presentato nel 2017 al Festival del Cinema di Roma. Oltre a lavorare alla Guida astrologica per cuori infranti, Bindu de Stoppani sta ultimando 40enni in ascesa, commedia al femminile girata in Valle di Blenio.

