(Aggiornato alle 17.51) Nel mondo dell’architettura non c’è premio più prestigioso del Pritzker: quest’anno il riconoscimento considerato il Nobel per un architetto è andato a due donne, Yvonne Farrell e Shelley McNamara, le fondatrici dello studio Grafton di Dublino.

Note per i loro robusti edifici in cemento e pietra, Farrell e McNamara hanno costruito soprattutto in Irlanda da quando nel 1978 hanno fondato lo studio Grafton: tra le loro opere, il nuovo ministero delle finanze a Dublino e il Solstice Arts Center nella vicina città di Navan.

Grafton Architects sono famose soprattutto per scuole e università: fu proprio il design del campus della Bocconi, nominato Edificio mondiale dell’anno al Festival dell’architettura di Barcellona, che fece guadagnare a Farrell e McNamara notorietà internazionale. Altri edifici progettati per istituzioni accademiche sono all’University College di Dublino, la Scuola di economia di Tolosa, la London School of Economics e il campus della scuola di ingegneria e tecnologia di Lima in Perù, per il quale le due architette hanno vinto nel 2016 il RIBA International Prize.