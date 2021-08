Astronauti che fluttuano a gravità zero nella Stazione spaziale internazionale (ISS), a pochi passi da noi. Talmente vicini che vorresti toccarli. Ci guidano nella loro avventura, raccontandoci come è la vita in orbita e come ci si prepara ad arrivare fin lì. La cabina di proiezione di piazza Grande è stata trasformata nell’anticamera di un viaggio nello spazio, grazie alla realtà virtuale. Restando comodamente seduti nella scatolona nera posizionata alla Rotonda di Locarno, è possibile vivere per circa mezz’ora con gli astronauti, tra corse «in verticale» sui tapis roulant, tartine fluttuanti mangiate al volo e nuotate nell’aria. E poi c’è lo spettacolo più sublime: la Terra, vista dallo spazio. Una prospettiva concessa a pochi. Tutto questo è «Space Explorers: The ISS Experience», duecento ora di filmati realizzati sulla ISS e sintetizzati dai Félix & Paul Studios in due episodi: Adapt (29 minuti) e Advance (33 minuti). L’esperienza si può provare fino al 14 agosto, in oltre 180 proiezioni tra le 10.30 e mezzanotte. Un massimo di 6 persone può accedere gratuitamente con il certificato COVID obbligatorio. È necessaria la prenotazione, attraverso l’app ufficiale di Locarno74 o sul sito del Festival.