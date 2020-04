Se l’attuale pandemia ha bloccato buona parte delle attività artistiche del continente, non ha però fermato il criminale mercato dell’arte rubata. La riprova la si è avuta la scorsa settimana quando, in concomitanza con l’anniversario della sua nascita, un quadro di Vincent Van Gogh è stato trafugato dal museo Singer di Laren. Si tratta del Giardino della canonica a Nuenen in primavera che il museo (chiuso per l’emergenza sanitaria) aveva ricevuto in prestito da un’altra istituzione nederlandese il museo di Groningen.

Il beniamino dei furfantiUn furto che ha fatto scalpore poiché non è che l’ennesima sottrazione di tele del pittore olandese che dunque si conferma il «beniamino» dei ladri nonché il più ricercato nel sempre florido mercato delle opere d’arte rubate. Il primo e più clamoroso...