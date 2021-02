Festeggia ma solo sui social, con iniziative on line, il popolo di Vasco Rossi: il rocker il 7 febbraio compie 69 anni. Zocca, in provincia di Modena (Emilia-Romagna), sua città natale, almeno per quest’anno deve rinunciare al consueto abbraccio fisico dei fan, ma renderà comunque il suo tributo all’artista.