«Complessivamente sono stati acquistati per la cifra di 189’500 euro (oltre 204’000 franchi al cambio attuale), più il 25% per l’aggiudicazione: i tre clienti dovranno pagare quindi complessivamente 228’000 euro», riferisce.

All’asta erano stati messi sette manoscritti: «quattro sono stati comprati da una persona, che la settimana prossima renderà pubblica la cosa, per poi donarli molto probabilmente ad un museo, che non avrebbe avuto i soldi per acquistarli». Si tratta di una figura nota, di madrelingua inglese, ma Pacher aggiunge che «non posso rivelare né il nome né la nazionalità, per contratto».