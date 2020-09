È stato come il varo di un transatlantico, pieno di dubbi e di patemi, ma poi la 77. edizione della Mostra del Cinema di Venezia è partita ed è sembrato quasi un miracolo! Così l’ha definito Cate Blanchett, attrice australiana, presidente della Giuria del concorso, che lo ha esclamato in italiano, quasi euforica perché «dopo mesi che vedevo e parlavo solo con galline e maiali finalmente si torna a parlare di cinema qui a Venezia, ci si mette in discussione, si agisce, si lotta».

Le ha fatto eco la regista francese Claire Denis, a capo della giuria della sezione Orizzonti, che con l’emozione che le serrava la gola ha sussurrato: «Venezia è come una porta che finalmente si apre per noi... non sarei mancata per niente al mondo». Prima di loro in questa giornata inaugurale avevano parlato i direttori...