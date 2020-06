Vent’anni fa muovevano i primi passi nel panorama musicale nostrano mettendosi subito in evidenza per un mix sonoro di grande impatto che mescolava musica irlandese, country, rock e ska, per un organico ampio comprendente strumenti inusuali per il pop rock quali il violino e il bassotuba, per la scelta di esprimersi prevalentemente in dialetto ma anche per una straripante carica di allegra goliardia capace di trasformare ogni loro esibizione in un carnevale. A quattro lustri da allora i Vad Vuc (nome scelto dai ragazzi in... omaggio ad uno dei loro principali punti di riferimento artistici – gli scatenati irlandesi Pogues) sono più che mai in pista e si apprestano a iniziare i festeggiamenti del ventennale inaugurando, sabato 20 giugno alle 21.30, la rassegna Voci e Not(t)e nell’anfiteatro all’esterno del Cinema Teatro di Chiasso. Ne parliamo con il frontman – e autore di quasi tutte le canzoni del gruppo momo – Michele Carobbio, in arte Cerno.

Vent’anni di attività sono un traguardo importante. Si aspettava che l’avventura del gruppo durasse così a lungo?

«Proprio no, non credevo saremmo arrivati così lontano. Però va detto che sin dall’inizio nella scelta dei componenti abbiamo messo in primo piano più l’aspetto umano che quello musicale. Questo non significa che abbiamo scelto persone simpatiche ma incapaci di suonare, diciamo però che la capacità musicale non è mai stata una prerogativa importante per entrare nella band. Dovevamo, infatti, essere persone che stavano bene insieme. Perché la band era nata per questo: andare in giro a suonare il sabato sera divertendosi e bevendo gratis...».

Un momento del concerto al Mercato coperto di Mendrisio nell’ottobre del 2009. © CdT/Archivio

Poi però le cose sono progressivamente cambiate...

«Per quanto riguarda il fatto che dobbiamo essere un gruppo di amici che si diverte a suonare assieme, no. Lo spirito è sempre quello. Poi, è chiaro, abbiamo attraversato varie fasi. Per me, a livello di scrittura, c’è stato ad esempio un prima e un dopo l’intervento che ho subito al cuore. Dopo quell’evento la musica è infatti diventata il mio psicologo: il mezzo grazie al quale elaborare l’accaduto, mettere a fuoco una serie di pensieri e di emozioni. Ed è anche il periodo in cui il gruppo ha cominciato a cambiare artisticamente: nel 2006 abbiamo pubblicato Trans Roonkaya Express che è stato un successone, poi ci sono stati i miei guai fisici e nel 2009 è arrivato La parata dei secondi che ha dato una svolta più cantautorale al nostro repertorio».

La parata dei secondi è stato un altro momento focale, quello in cui il gruppo ha avuto la possibilità di passare al professionismo. Scelta che però avete deciso di non compiere. Come mai?

«Diciamo che l’amicizia ha avuto la meglio sulle ambizioni. È vero, in quel periodo le cose andavano a mille e c’era la possibilità di fare il grande salto verso il professionismo totale, anche perché avevamo ancora delle situazioni personali buone – nessuno di noi aveva infatti ancora messo su famiglia. Farlo però implicava in un certo senso perdere la band. O una parte. E, dunque, quel passo abbiamo deciso di non compierlo. Ma non rimpiango la scelta. Oggi infatti noi continuiamo a scrivere e a suonare ciò che vogliamo e dove vogliamo. Se la musica fosse diventata il nostro mestiere avremmo dovuto invece ragionare in altri termini e saremmo stati forse meno liberi».

Il concerto in piazza Manzoni a Lugano nell’ambito dell’evento Aspettando Estival. © CdT/Archivio

In questi 20 anni vi siete tolti vari sfizi: dal suonare in grandi festival alle collaborazioni con molti artisti di prestigio anche internazionale. Se di questi momenti dovesse sceglierne due, quali sarebbero?

«Difficile dirlo visto che in questi 20 anni sono successe davvero tante cose. Tutte significative e importanti per la crescita del gruppo e il rafforzamento di quell’amicizia di cui dicevamo sopra. Ma se devo proprio fare una scelta direi il concerto al Forum di Assago con Davide Van De Sfroos. Esibirsi in un palazzetto davanti a 12mila persone che applaudono e che cantano con te, è stato davvero emozionante. Poi Palco ai Giovani 2003 che è stato davvero magico. Un paio di mesi prima avevamo infatti pubblicato il nostro primo disco, un mini album con cinque canzoni registrate in 2-3 giorni (Murrayfield Pub - ndr) che passava sì in radio ma, a parer nostro, senza troppa enfasi. Quando però salimmo sul palco di piazza Manzoni partì un boato del pubblico, un qualcosa che non avevamo mai sentito, visto che fino a quel momento avevamo suonato solo in qualche baretto. Ricordo di essermi girato per vedere chi stesse salendo sul palco, magari qualcuno di importante, per poi rendermi conto che il boato era per noi. A quel punto guardai Jacky (il bassista - ndr) dicendogli “per me questi non stanno bene...”. Poi abbiamo cominciato a suonare eseguendo le 4-5 canzoni dell’EP con il pubblico che le cantava tutte. È stata una cosa fantastica e soprattutto inattesa. Era infatti il periodo in cui stava crescendo la popolarità del rap e sebbene noi sfruttassimo l’onda di De Sfroos, non credevo potesse andare così bene. Invece abbiamo vinto il concorso, che ci ha aperto le porte del Prix Walo. Anche lì ci siamo imposti cominciando a farci conoscere anche nel resto della Svizzera... Il resto è venuto da sé...».

Nel settembre 2009 i Vad Vuc si sono esibiti in piazza del Sole a Bellinzona in occasione del concerto di Davide Van De Sfroos. © CdT/Archivio

Ha nominato due volte De Sfroos: quanto è stato importante per i Vad Vuc?

«È stato fondamentale. Una guida al nostro modo di fare musica e, personalmente, uno da cui imparare a scrivere, una straordinaria fonte di ispirazione. Mi ha fatto capire la bellezza del dialetto applicato alla musica. Un grande artista insomma e uno straordinario poeta».

Tra le attività dei Vad Vuc da molti anni ce n’è una particolare: Espérance in Musica. Un evento da voi promosso ogni anno con fini benefici e che vi ha permesso di sviluppare collaborazioni davvero prestigiose...

«... e che ormai sono diventate il nostro giro di amici. Espérance in Musica è nata quasi per gioco. Ho conosciuto il responsabile dell’associazione Espérance ACTI – Aiuto e Cooperazione tra Ticino e Indocina quando mi chiese di partecipare a un concertino al Lido di Maroggia per raccogliere fondi. Concertino che poi si trasformò nella prima edizione dell’evento al Palapenz di Chiasso, dove ormai riproponiamo l’evento ogni anno in un clima di interscambio. Alcuni Vad Vuc infatti sono entrati a far parte dell’associazione, che dal canto suo è diventata un prezioso supporto alla band. Siamo diventati, insomma, una grande famiglia che ogni anno, prima di Natale organizza un grande festone che porta anche risultati tangibili visto che ogni volta si raccolgono dai 20 ai 35mila franchi da devolvere in beneficenza».

Torniamo alla band che in questi 20 anni ha mutato volto. Il cambiamento più significativo è stato probabilmente l’addio di Sebalter poi protagonista di una felicissima carriera solistica. Dopo questa sua mossa non è stato tentato anche lei (in quanto leader e autore di tutte le canzoni) a compiere un analogo passo?

«Qualche volta ci ho pensato e a suo tempo ne avevamo anche parlato, soprattutto nel periodo in cui si pensava di passare al professionismo. Alla fine, però, ho capito una cosa: che voglio andare avanti con la band. Questo però, non vuol dire che magari un giorno, in futuro, non possa fare qualcosa a mio nome. Ma posso garantire che la mia band è e sarà i Vad Vuc».

Ricordi della partecipazione nel 2003 al Festival di Saint Chartier in Francia. © The Vad Vuc

Che comunque, in questi anni sono cambiati parecchio...

«Vero: rispetto agli inizi metà band è cambiata, anche se ormai è da 6-7 anni che ha l’organico attuale. Ma si è sempre trattato di mutamenti accaduti perché ognuno nella vita prende strade diverse: Sebalter aveva l’esigenza di fare qualcosa da solo; un altro si è trasferito a Berna; per un altro è diventato difficile conciliare musica e attività professionale. Fortunatamente abbiamo trovato dei personaggi molto interessanti per rimpiazzarli e rinnovare le sezioni e grazie ai quali – non me ne vogliano gli ex con i quali l’amicizia è intatta – a livello compositivo e di stile questa composizione dei Vad Vuc per me è forse la più bella».

Parliamo ora del presente: avevate preparato un esplosivo programma per celebrare i vostri primi 20 anni. Che il coronavirus ha fatto saltare. Ora ripartite dal concerto di sabato sera a Chiasso. E poi?

«Arriverà un disco nuovo. Che è nato durante il lockdown quando, avendo tanto tempo a disposizione, abbiamo iniziato, pur a distanza, a fissare delle idee che, alla fine, sono sfociate in una decina di nuove canzoni. E che pubblicheremo a settembre, prima del triplo concerto al Sociale di Bellinzona, che avremmo dovuto fare in primavera e che è rimandato al weekend del 25-27. Per quanto riguarda l’unica cosa certa è che terremo un concerto al Murrayfield Pub, il luogo che ci ha visti nascere 20 anni fa. Per il resto è tutto un work in progress. E se non riusciremo a fare tutti i festeggiamenti programmati, vorrà dire che andremo avanti a far festa anche nel 2021...».

