Sono passati venticinque anni da quella giornata di metà maggio del 1995 quando, in una palazzina di Cardano al Campo, nei pressi dell’aeroporto milanese di Malpensa, venne ritrovato senza vita il corpo di Mia Martini. Erano un paio di giorni che l’artista non dava sue notizie, tanto che il suo manager decise di recarsi a casa sua per verificare cosa stesse accadendo. Dopo aver suonato al citofono senza avere risposta, chiamò i pompieri che sfondarono la porta e la trovarono stesa sul letto, le cuffie del walkman sulle orecchie, un’espressione serena sul volto, morta da almeno 48 ore per (questo lo dirà l’autopsia) un’overdose di cocaina. Aveva 47 anni, buona parte dei quali trascorsi stretta tra un talento interpretativo fuori dal comune e una inversamente proporzionale fragilità emotiva.

Mia Martini ad inizio carriera, negli anni Sessanta, quando si faceva chiamare Mimì Berté.

Gli inizi

Due elementi che hanno caratterizzato la personalità di Domenica Rita Adriana Bertè, detta Mimì, da quando, poco più che adolescente, dopo essersi messa in evidenza in vari concorsi canori, decise di trasferirsi da Porto Recanati, dove viveva, a Milano in cerca di fortuna. A credere nelle sue potenzialità fu il grande autore Carlo Alberto Rossi che le fece registrare alcune canzoni in stile beat che le diedero una piccola notorietà, procurandole qualche ingaggio. Ma la cosa finì lì, tanto da spingere l’insicura Mimì Berté (così si faceva chiamare) a mollare tutto, trasferirsi a Roma e trovare un lavoro da impiegata. Poi, nel 1969, una vacanza in Sardegna le cambia la vita: viene infatti fermata per possesso di uno spinello e condannata a quattro mesi di carcere: un’esperienza traumatica che le segnerà la vita, accrescendo la sua fragilità, minando in privato quella sicurezza che ostentava sulla scena.

Mia Martini con la sorella Loredana Berté e l’amico di sempre Renato Zero.

Si riparte dal jazz

Scena sulla quale, chiusa la brutta esperienza sarda, si ripresentò dapprima assieme alla giovane sorella Loredana e all’amico del cuore Renato Fiacchini (il futuro Renato Zero), poi in ambito jazz con il trio del pianista Totò Torquati. Il colpo di fortuna giunse nel febbraio del 1971: chiamata all’ultimo minuto ad esibirsi al Piper di Viareggio, conquistò tutti spingendo il proprietario del locale –Alberigo Crocetta già produttore di Patty Pravo – a proporle di lavorare assieme. Mimì prima rifiutò, poi accettò. «Devi però cambiare nome», le suggerì Crocetta. «Ci vuole un nome italiano riconoscibile nel mondo. Ho pensato a Martini». «Va bene: però mi chiamerò Mia, come Mia Farrow». È la nascita di una stella.

Mia Martini negli anni Settanta

Il successo

La «nuova» Mia Martini inizia a collaborare con vari autori, tra i quali il giovanissimo Claudio Baglioni che scrive per lei varie canzoni dal taglio spirituale (Padre davvero, Gesù caro fratello e la drammatica Lacrime di marzo) che compongono il suo primo album, Oltre la collina. Arrivano poi i grandi successi: Piccolo uomo, Minuetto, Donna sola, Inno, Che vuoi che sia... se t’ho aspettato tanto, Per amarti. Canzoni che la impongono in Italia e all’estero: in Germania è nominata miglior voce emergente europea, in Francia lavora con Charles Aznavour e in Spagna riceva il Premio della Critica europea. Un successo enorme che però in un panorama musicale provinciale quale quello italiano, comincia a far nascere invidie e maldicenze nei suoi confronti. Come quella legata al suo «portar jella», che all’inizio sembra un gioco ma che con il trascorrere del tempo si fa sempre più pesante da sopportare, soprattutto per una personalità, come detto, timida e fragile quale quella di Mimì. A ciò si aggiunge un rapporto artistico-sentimentale complicato con Ivano Fossati e due interventi alle corde vocali che ne modificano la timbrica, fattasi più roca: un concorso di circostanze che la mandano in crisi costringendola ad un lungo stop. Dal quale riemerge nel 1982 al Festival di Sanremo, dove ipnotizza tutti con E non finisce mica il cielo. Ma l’affetto che il pubblico le tributa non basta a risollevarla da una situazione psicologica difficile e dall’ostracismo di parte degli addetti ai lavori. Così nel 1985 si eclissa di nuovo, trasferendosi in Umbria e riducendo la sua attività al minimo.

Mia Martini al Festival di Sanremo 1989

La rinascita

Questo fino al dicembre del 1988 quando, dopo un incidente d’auto dal quale esce miracolosamente illesa, decide che è il momento di tornare, di riprendersi il suo mondo. E lo fa ripartendo ancora una volta da Sanremo dove con Almeno tu nell’universo nel 1989 riconquista tutti, pubblico e critica, ma soprattutto se stessa. Seguiranno La nevicata del ‘56, Gli uomini non cambiano, la riconciliazione con la sorella Loredana con cui si esibisce a Sanremo nel 1993 con Siamo come siamo e il ritorno ad essere la musa dei miglior cantautori.

Un come back in grande stile, insomma, interrottosi improvvisamente in quel 12 maggio 1995. Poi tante parole, polemiche, speculazioni che però non mettono minimamente in ombra una delle più belle voci in assoluto della musica contemporanea che ancora adesso, a 25 anni dalla scomparsa continua ad emozionare.

