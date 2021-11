Vestito di Amy Winehouse venduto per 243.200 dollari

Il vestito che Amy Winehouse ha indossato per il suo ultimo concerto è stato venduto all’asta a Los Angeles per 243.200 dollari, sedici volte il valore stimato. La cantante ha indossato l’abito verde e nero con stampa di bambù nella sua ultima performance, che si è tenuta a Belgrado nel giugno del 2011. Un mese dopo, il 23 luglio, Winehouse è morta a 27 anni per avvelenamento acuto da alcol.