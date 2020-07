Troppo spesso ce ne dimentichiamo: esistono pochi luoghi al mondo che condensano tanta bellezza, tanta arte e tanta storia come le terre che circondano le ramificate sponde del Ceresio. A questo crogiuolo di armonia e cultura Lorenzo Sganzini ha dedicato con passione e competenza il suo Passeggiate sul lago di Lugano. Di chiesa in chiesa tra arte e storia appena pubblicato da Casagrande. Una guida originale nell’anima del nostro territorio di cui abbiamo parlato con l’autore.

Lorenzo Sganzini, per una curiosa coincidenza del destino questa volta ha, diciamo così, deciso di giocare in casa: perché proprio il Ceresio come filo conduttore di un percorso nella storia e nell’arte?

«Due anni fa, per una mostra, ho scritto un testo sul sentimento del lago nel Piccolo mondo antico di Fogazzaro. Ho percorso...