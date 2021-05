È ticinese. E vive a Los Angeles, la fabbrica dei sogni. Amos Sussigan, classe 1989, è un artista a 360 gradi. Regista, sceneggiatore, visual designer. Partito da Locarno, ha conquistato l’America. E, di riflesso, il mondo. Per dire: Coaster, il suo cortometraggio del 2019, era in lizza per gli Oscar 2020. Quest’anno, invece, Amos era fra i giurati in quanto membro dell’Academy. Di più, il suo nome è legato allo sviluppo delle animazioni di Space Jam: A New Legacy in uscita a luglio. Sì, il film con LeBron James.

Partiamo dalle statuette: che giudizio dà a questi Oscar? Strani, particolari?

«Strani, sì. Non abbiamo potuto viverli come al solito. Vero, era il mio primo anno come membro dell’Academy. Per una ragione o per l’altra, però, magari perché avevo un cortometraggio qualificato agli Oscar,...