Il mondo della musica è travolto da emozioni positive e meno piacevoli in questi giorni: ieri l’annuncio dell’annullamento del Paléo Festival, oggi la conferma dello svolgimento della 55.a edizione del Montreux Jazz Festival seppur in forma ridotta.

Nyon rinuncia, Montreux ci sarà. Ma cosa determina questa differenza tra i due eventi che caratterizzano l’estate sul lago Lemano? A fornirci una risposta è Kevin Donnet, responsabile della comunicazione e delle relazioni con i media del Montreux Jazz Festival. «Come altri eventi che si svolgono in Svizzera romanda, come il Festival de la Cité o il Palp Festival, che hanno luogo in centri urbani o zone molto distanti tra loro, a Montreux abbiamo una configurazione che ci consente di separare il pubblico e gli spettatori», spiega Donnet.

Il Paléo Festival doveva investire immediatamente. Per noi il termine arriva più tardi

Il progetto presentato oggi prevede infatti 4 palchi: uno che sarà realizzato su una piattaforma sul lago, a 25 metri dalla riva, dove potranno essere ospitati fino a 600 spettatori; uno nei giardini del Palace, dove saranno predisposti 300 posti a sedere; lo stesso numero di persone potrà essere accolto al Grand Hall del Palace e, infine, 250 spettatori potranno essere collocati al Petit Théâtre. «Penso - dice Donnet - che il progetto del Paléo Festival coinvolgesse un numero troppo elevato di persone in un contesto cittadino, e rispetto al Montreux Jazz Festival, a Nyon hanno anche l’esigenza di investire importanti somme di denaro a breve termine, poiché devono costruire tutto da zero. Al contrario, la struttura che vogliamo realizzare a bordo lago può essere utilizzata anche dalla città di Montreux nel corso dell’estate, mentre le altre sono già esistenti. Il termine entro il quale dovremo iniziare ad investire è quindi posticipato rispetto a quello imposto al Paléo Festival. Per noi - aggiunge il nostro interlocutore - la scadenza indicativa è alla fine del mese di maggio».

Le autorizzazioni? «Contiamo su ulteriori allentamenti»

Le autorizzazioni per lo svolgimento del Festival, al momento, ancora non sono state rilasciate. «Abbiamo avuto l’autorizzazione per costruire le strutture che desideriamo realizzare, in particolare quella a bordo lago, sia dalla città di Montreux, sia dalla CGN (la società di navigazione del lago Lemano, ndr.). Al momento non abbiamo ancora un’autorizzazione da parte delle autorità in termini sanitari», precisa Donnet, ma attualmente «non ci sono nemmeno proibizioni, poiché ci si basa sulla situazione attuale. Noi procediamo con la pianificazione basandoci sul fatto che le misure saranno allentate entro l’estate».

La capacità di pubblico nelle diverse location è flessibile e modulabile

«Una speranza che è ovviamente accompagnata dal «pieno rispetto delle misure che saranno imposte dalla Confederazione», assicura il portavoce del Montreux Jazz Festival, ricordando pure che la capacità di pubblico prevista nelle diverse location è «flessibile e modulabile» e che può quindi, eventualmente, essere rivista al ribasso.

«Vari artisti hanno manifestato interesse»

La programmazione è in corso di definizione e la lineup definitiva sarà comunicata a fine maggio. «Avevamo innanzitutto la necessità di presentare il progetto agli artisti e ai loro manager», dichiara Donnet. «Quelli a cui lo presentiamo sono comunque artisti che si dicono pronti a partire in tournée quest’estate o con cui Montreux ha un rapporto privilegiato e che offrirebbero la loro presenza per un concerto unico». Ovviamente il rischio di rinunce legato alle date delle varie tournée cancellate a livello europeo, non può essere escluso a priori: «Ci sono artisti che, in tempi normali, avremmo potuto accogliere all’Auditorium Stravinski a Montreux, davanti a 4.000 persone e che fanno grandi tournée in Europa. Con loro forse l’organizzazione si fa più difficile, ma non è così per tutti: abbiamo già avuto contatti con artisti anglosassoni che si sono detti interessati a venire al Montreux Jazz Festival», afferma il responsabile della comunicazione dell’evento.

«Non abbiamo pensato il progetto in base agli aiuti della Confederazione»

L’entusiasmo degli organizzatori, e le loro speranze, sono alle stelle quindi. Ma se in qualche modo si vedessero costretti a sventolare bandiera bianca di fronte a un «no» delle autorità? Di recente le Camere federali hanno discusso le condizioni per il sostegno agli eventi culturali: sarebbe di aiuto? «Non ci siamo basati su queste ultime notizie per proporre il nostro progetto», afferma Donnet. «Se dovessimo avere a che fare con un annullamento dell’ultimo minuto da parte delle autorità ricorreremo a questa possibilità. Ancora oggi, comunque, non esistono conferme sulla somma destinata a questo scopo dalla Confederazione né sulle condizioni esatte per ottenere dei rimborsi, quindi è difficile pronunciarci a questo proposito».

