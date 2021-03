Sul palcoscenico del lago, due artisti per sera suoneranno di fronte a un’area con posti a sedere terrazzati per un massimo di 600 spettatori. Un secondo palco a pagamento, con 300 posti, sarà situato nella Salle des Fêtes del Montreux Palace. La Grand Hall e i giardini dell’hotel ospiteranno piccoli palchi dedicati a jam session, scoperte e DJ set. L’accesso a questi ultimi due spazi sarà gratuito.

Con questa configurazione, il MJF potrà accogliere «tra 1200 e 1500 persone al giorno, contro le 10.000-15.000 persone al giorno degli anni precedenti, cioè circa dieci volte meno», ha calcolato Mathieu Jaton. Il festival ha voluto mantenere un progetto per gli artisti, per il pubblico, ma anche per Montreux e la sua regione.

Il formato e le modalità di questa 55esima edizione saranno adattati ai vincoli sanitari in costante evoluzione. Se sarà possibile avere un pubblico in piedi per concerti si potrebbe aumentare la capacità. Altri luoghi di Montreux potrebbero essere utilizzati, ma «questa è musica per il futuro», conclude Jaton. Il programma sarà annunciato a maggio.