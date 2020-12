Viaggiare durante il lockdown... con i fumetti Disney!

Se le restrizioni ci impediscono di viaggiare per il mondo, nulla ci vieta di farlo perlomeno con la fantasia. E quale modo migliore se non attraverso i fumetti che ci hanno accompagnato durante la nostra infanzia. Questo il concetto dietro la proposta della Marco Lucchetti Art Gallery di via Cattedrale 3 a Lugano, che ha inaugurato l’esposizione «Viaggiare... con la fantasia!», nella quale sarà possibili ammirare opere originali di Paolo Mottura, uno dei massimi esponenti dell’universo Disney.