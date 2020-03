Chi usa l’agendina elettronica in questi giorni sarà spesso bombardato da avvisi di appuntamenti forzatamente annullati a causa dell’emergenza legata al coronavirus che stiamo vivendo. Oggi nella mia agenda era ad esempio prevista la visita alla mostra «René Burri - L’explosion du regard» che il Musée de l’Elysée di Losanna avrebbe dovuto ospitare fino al prossimo 3 maggio e che molto probabilmente non riaprirà i battenti. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di fotografia, visto che l’esposizione presentava per la prima volta una serie di materiali inediti provenienti dall’archivio personale del grande fotoreporter svizzero che, pochi mesi prime della morte, avvenuta nel 2014, aveva creato una fondazione che porta il suo nome e aveva deciso di lasciare tutta la sua opera all’istituzione...