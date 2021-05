Come passa solitamente il proprio tempo un ottantenne in buona salute con alle spalle una carriera cinematografica ricca di soddisfazioni, pur se con qualche inevitabile rimpianto alle spalle? Può occuparsi del proprio roseto, o al limite del proprio vigneto; scrivere un libro di memorie prima che la memoria inizi a fare cilecca; aspettare che qualcuno organizzi una retrospettiva della sua opera ed eventualmente gli assegni un premio; oppure può semplicemente godersi la vita facendo ciò che più gli piace. Un discorso che vale per qualcuno, forse per la maggior parte, ma non per tutti. Di certo non vale né per l’ottantacinquenne Woody Allen, incapace di rinunciare alla magia del set, né per Villi Hermann che proprio oggi di anni ne compie ottanta.

Chi ha frequentato di recente il cineasta malcantonese...