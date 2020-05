Quando gli chiedevano un parere sul Novecento Eugenio Montale era solito rispondere secco: «L’Ottocento ha dato di più». Ecco, se esiste una figura di artista che rappresenta alla perfezione quel «di più», non dobbiamo cercarla troppo lontano perché il mondo di Vincenzo Vela, di cui domani si celebra il bicentenario della nascita, è ancora tutto lì, orgogliosamente manifesto, nella sua Ligornetto. L’arte certo, ma anche gli ideali, i furori, le lotte, le frustrazioni, le ambizioni, il gusto e gli atteggiamenti con cui affrontare la vita: tutto della figura del grande scultore ticinese rimanda, rievoca ed esalta romanticamente quell’ottocentesco «di più» ed è questo che rende Vela speciale non solo per la nostra realtà svizzeroitaliana ma anche in una più ampia dimensione europea. E la sua...