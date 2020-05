Nel corso dei sedici giorni in cui è durata la manifestazione (dal 17 aprile al 2 maggio) i 134 film selezionati per l’edizione 2020 di Visions du Réel e conservati per la nuova versione online sono stati visionati 60.500 volte, per quanto riguarda l’accesso aperto al pubblico. Una cifra notevole, che premia una squadra il cui ingegno ha saputo replicare le condizioni di un festival tradizionale nonostante la trasferta in rete: i film del Concorso nazionale (vinto da Sapelo, toccante ritratto della vita di una famiglia afroamericana sull’omonima isola statunitense) erano accessibili solo in Svizzera, tramite i siti e le app delle emittenti RTS, RSI e SFR, mentre per le altre sezioni, prive di restrizioni geografiche, c’era un tetto massimo di 500 visualizzazioni, un tutto esaurito virtuale...