L’ultimissima parola non è ancora detta e, anzi, la decisione finale potrebbe cadere proprio oggi, in seguito ai possibili allentamenti che saranno annunciate dal Consiglio federale. «Saremo pronti in qualsiasi momento a orientarci su un festival in presenza» ha dichiarato nei giorni scorsi Raymond Lorétan, presidente del festival Visions du Réel, la cui 52. edizione scatterà domani, 15 aprile, di certo online (forse) anche nelle sale di Nyon a capienza ridotta, per concludersi domenica 25. In effetti nella cittadina vodese tutto sarebbe pronto anche per un festival «vero» e del resto una serie di proiezioni e di eventi dal vivo (su invito o per gli accreditati) si terranno comunque con tutte le precauzioni del caso. Nel 2020 Visions du Réel era stato il primo festival in Svizzera a dover far capo alla tecnologia online ed è chiaro che un «bis» non è certo la prospettiva più allettante, nonostante i risultati confortanti dello scorso anno (quando i film erano fruibili gratuitamente in streaming) con oltre 60.500 visionamenti. Una seconda edizione totalmente «in remoto» potrebbe però mettere in discussione la futura collaborazione tra il festival e i suoi partner privati, ovviamente sempre a caccia di visibilità anche e soprattutto tra il pubblico locale e nazionale. Anche se sono previste degli incontri virtuali tra spettatori e registi, ,verrebbe inoltre indebolita quella dimensione imprescindibile di dibattito che da sempre è il fulcro della manifestazione, visto il tipo di opere in programma.

Un genere ibrido per definizione

Il cinema del reale - che non va assimilato al classico «documentario» - costituisce inoltre in questo periodo il genere di produzione che più fatica a ripartire. Se la fiction infatti, per sua stessa definizione, punta a ricreare una realtà fittizia e quindi molto più «controllabile» anche in tempi di pandemia, per i cineasti che intendono confrontarsi direttamente con il mondo che li circonda le difficoltà attualmente sono molto più numerose. Basti pensare alle difficoltà di spostarsi all’estero. Come scrive la direttrice artistica di Visions du Réel, Emilie Bujès, nel suo editoriale pubblicato nel catalogo della 52. edizione, la formula «ibrida» (con proiezioni online e in presenza) avrebbe rispecchiato meglio questa situazione. Prima di tutto perché da tempo «delle forme ibride ben precise, che flirtano liberamente con la finzione, ampliano lo spettro dei documentari possibili». Senza dimenticare che una delle caratteristiche ibride del cinema del reale è proprio quella di influenzare la realtà grazie alla sola presenza di una macchina da presa; mentre nel contempo le decisioni prese da chi manovra questo mezzo hanno immancabilmente degli effetti sull’apprezzamento di ciò che vedrà lo spettatore.

Un titolo ticinese in concorso

Salvo novità dell’ultima ora, quindi, da domani i film della selezione ufficiale saranno messi online a tappe sul sito www.visionsdureel.ch, ogni giorno a tre orari diversi, e rimarranno visibili per 72 ore per un massimo di 500 spettatori ciascuno geolocalizzati in Svizzera al costo di 5 franchi per film e con la possibilità di acquistare un abbonamento generale al prezzo di 25 franchi. I titoli in programma (tra lungo, medio e cortometraggi) sono 142, provenienti da 58 Paesi, 82 dei quali saranno presentati in prima mondiale e 16 in prima internazionale. Ben il 41% di essi sono stati realizzati da donne, mentre tra le 26 produzioni e coproduzioni svizzere segnaliamo Sognando un’isola (Dreaming an Island) girato in Giappone dal regista ticinese Andrea Pellerani, prodotto da Amka Films con RSI ed inserito nel Concorso nazionale. In tutto le sezioni del festival saranno quindi nove: il Concorso internazionale dedicato ai lungometraggi, quello riservato ai medio e cortometraggi, Burning Lights che predilige le forme cinematografiche innovative e le sezioni non competitive Grand Angle, Latitudes. Opening Scenes e Doc Alliance, più una serie di proiezioni speciali. Buone visioni!

