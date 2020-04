A malincuore, toccherà dire ai molti sportivi che (perlomeno fino a prima dell’emergenza sanitaria) percorrono giornalmente le valli del Luganese, e che giustamente si vantano delle loro imprese sui social network, che il vero campione di resistenza, chilometri e dislivelli, si chiama Giovanni Nesa, di Lugaggia, vissuto tra il 1838 e il 1926. Per sincerarsene basterebbe registrare su Strava o Runkeeper una giornata tipo, una delle tante di cui ha tenuto nota nel suo diario di guardacaccia: «Di buonorissima sono stato sul monte Gazzerola, e sulla cima del Camogè, e retrocedendo da Isone e al presente ho trovato tranquillo». Oppure: «Passai per Sala Capriasca, ed ho percorso la sponda sinistra del fiume Vedeggio, sino a Camignolo, e toccando Medeglia...», e via di questo passo, ogni giorno della...