Dopo avere toccato diverse città italiane, il tour di Transiberiana del Banco del Mutuo Soccorso, sempre saldamente guidato da Vittorio Nocenzi che ha gettato i presupposti del gruppo poco meno di cinquant’anni fa, arriva in Ticino per un concerto in programma sabato 11 gennaio, dalle 20.30, al Cinema Teatro di Chiasso. Un concerto legato al più recente album del gruppo, un concept...