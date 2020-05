A poche ore dalla parziale... liberalizzazione degli spettacoli dopo il lockdown c’è già chi annuncia iniziative per la stagione estiva, ovviamente nel rispetto delle regole di prevenzione in vigore. È il caso del Cinema Teatro di Chiasso, che dal 20 giugno al 24 luglio promuove una rassegna musicale e teatrale non all’interno dei suoi spazi, bensì all’esterno, su un palcoscenico allestito davanti all’entrata. In tal modo, spiegano i promotori, la storica struttura chiassese, malgrado non possa accogliere il pubblico nei suoi spazi interni nella forma tradizionale, resta protagonista e filo conduttore del ciclo di eventi. Gli spettatori potranno infatti accomodarsi nell’Amphitheatrum creato sul piazzale e su via Dante Alighieri, in piena sicurezza e nel rispetto delle distanze sociali previste.