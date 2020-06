È entrata in carica il 1. gennaio scorso, succedendo a Nadia Dresti alla guida della sezione dedicata ai professionisti del cinema del Locarno Film Festival, e non si sarebbe certo aspettata di vivere una prima edizione così. Ma Valentina Merli non si è certo persa d’animo ideando anche un’iniziativa inedita.

Come potrebbe sintetizzare l’aria che tira in questo periodo nell’industria cinematografica, soprattutto tra chi di solito frequentano Locarno Pro?

«Oggi come oggi sono tutti un po’ affranti e soprattutto preoccupati, perché è molto complicato vedere le cose a lungo termine. D’altra parte c’è molta voglia di andare avanti, di riprendere in mano le cose, cercando di capire come e quando: ora nella maggior parte dei Paesi le sale possono riaprire, anche se è da vedere se riaprano o meno in...