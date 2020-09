Cinquantun spettacoli che spaziano dalla prosa alla narrazione, dalla performance al teatro comico, dalla danza contemporanea al jazz, in grado di soddisfare tutte le fasce del pubblico e tenendo conto della profilazione che da qualche anno la struttura si è data, ossia di «teatro svizzero di lingua italiana». È questo, in sintesi, quanto si appresta a proporre il Teatro Sociale di Bellinzona nella stagione 2020/2021 che dopo un paio di anteprime musicali (lo scorso weekend con due concerti dei Vad Vuc che ha celebrato i vent’anni di attività della band; il prossimo 9-10 ottobre, con due show del grande ex dell’ensemble, Sebalter) prenderà il via il 17 ottobre con Socrate e la sabbia di Ferruccio Cainero e Lorenzo Manetti. «Spesso in passato i teatri istituzionali ticinesi si sono visti...