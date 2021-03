È sicuramente una delle artiste più famose di sempre. E, ora, anche fra le più virali. Dopo aver preso le distanze dall’autotune, pratica che permette di modulare la voce ed evitare stonature, la cantante in gara con Quando ti sei innamorato ha fatto parlare di sé per una gaffe che immediatamente ha fatto il giro del web. Durante una diretta, infatti, l’artista ha risposto in maniera goffa ad una domanda apparentemente semplice. Ovvero, «con chi ti piacerebbe duettare». Ebbene, dopo aver citato Madame senza intoppi la Berti è stata protagonista, suo malgrado, di un piccolo, grande capolavoro al contrario. Spiegando che gradirebbe canzare assieme ai Naziskin. Ovviamente, si riferiva ai Maneskin. Anche il povero Ermal Meta è diventato Ermal Metal.