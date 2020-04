Per ora è uscita soltanto in versione digitale, in attesa che riaprano le librerie. Ma ormai è chiaro che A proposito di niente, l’autobiografia di Woody Allen pubblicata in italiano da La nave di Teseo, è già una pietra miliare per i prossimi anni. E non per quella storia iniziata il 4 agosto del 1992, quando Woody Allen venne accusato di aver abusato sessualmente di Dylan, la figlia adottiva di Mia Farrow. Perché quella è una faccenda chiusa: un anno e mezzo dopo, il 7 ottobre del 1993, le accuse contro Woody Allen vennero ritirate perché, come notificato dalla lettera giudiziaria dello Stato di New York, «non ci sono prove credibili» e le «accuse sono infondate». E neppure perché l’editore Hachette prima ha stampato questa autobiografia, e poi, spinto da una campagna violentissima contro...