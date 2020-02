Renee Zellweger migliore attrice per «Judy» e Joaquin Phoenix migliore attore per «Joker» ai Bafta, gli Oscar britannici assegnati in serata a Londra. Il miglior film è «1917» e il premio per la regia è andato a Sam Mendes che lo ha diretto.

Candidata all’Oscar Renée Zellweger ha già vinto un Golden Globe per la sua interpretazione nel film sulla vita di Judy Garland. Le altre candidate per il premio come migliore attrice erano Jessie Buckley («A proposito di Rose»), Scarlett Johansson («Marriage Story»), Saoirse Ronan («Piccole donne») e Charlize Theron («Bombshell»). 1917, il film ambientato durante la prima guerra mondiale, ha vinto su «The Irishman», «Joker», «Once Upon a Time... In Hollywood» e «Parasite». Per gli stessi film erano stati nominati i registi Martin Scorsese, Todd Phillips, Quentin Tarantino e Bong Joon-Ho, ma l’oscar britannico è andato a Mendes.

Incisivo il discorso tenuto dal miglior attore Joaquin Phoenix: «Penso che inviamo un messaggio molto chiaro alle persone di colore: non sei il benvenuto qui». Il celebre Jocker non ha usato giri di parole nel suo discorso per la vittoria come migliore attore ai Bafta. Dopo le polemiche e le accuse di razzismo giunte nei confronti degli Oscar britannici per la nomination quasi esclusivamente di attori bianchi, l’interprete di Joker ha accusato l’industria del cinema di «razzismo sistemico» e «oppressione», senza sconti, neppure per se stesso. «È per me un onore e un privilegio essere qui, ma sono combattuto perché molti dei miei colleghi che lo meritano non hanno il privilegio di esserci», ha proseguito. «Penso che le persone vogliano solo essere riconosciute, apprezzate e rispettate per il loro lavoro». E ha aggiunto di non provare «vergogna» nel dirsi «parte del problema». Poi ha concluso: «Dobbiamo fare un duro lavoro per comprendere veramente il razzismo sistemico».